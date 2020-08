Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - 23-Jähriger entwendet Parfüm und wird weiterer zwei Parfümdiebstählen überführt (47+56/1708, 23/0708)

Speyer (ots)

17.08.2020, 17:30 Uhr

Am Montag gegen 17:30 Uhr hielt sich ein 23-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße auf. In diesem hatte er bereits am 05.08 Parfüm im Wert von ca. 1100EUR entwendete, konnte damals jedoch unerkannt entkommen. Eine Angestellte erkannte den Täter am Montag wieder, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Diese konnte den Mann noch im Geschäft einer Personenkontrolle unterziehen und fand bei der Durchsuchung seines Rucksacks Parfüm des Drogeriemarkts im Wert von 135EUR. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen konnte aufgrund von Videoaufzeichnungen zudem Erkenntnisse erlangt werden, dass der Beschuldigte am 07.08 in dem Drogeriemarkt Parfüm im Wert von 650EUR entwendet hat. Er muss sich nun wegen drei Ladendiebstählen strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell