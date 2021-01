Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 20-Jährige bedroht und bespuckt

Kirchheim unter Teck (ots)

Ein 34 Jahre alter Mann hat am gestrigen Donnerstagabend (28.01.2021) gegen 18:50 Uhr eine 20-Jährige in einer S-Bahn Richtung Herrenberg bespuckt und bedroht. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 34-Jährige die Reisende aus noch ungeklärten Gründen zunächst während der Fahrt auf der Linie S1 zwischen Kirchheim/Teck und Ötlingen verbal angegangen haben und bedrohte die 20-Jährige hierbei im weiteren Verlauf mit dem Tode. Noch bevor der Mann die S-Bahn während des Halts in Ötlingen verließ, soll er die junge Frau zudem bespuckt haben. Die von der Geschädigten alarmierte Landespolizei konnte den Tatverdächtigen mithilfe einer Personenbeschreibung noch am Bahnhof Ötlingen feststellen. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den bereits polizeibekannten Mann wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

