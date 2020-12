Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 11. Dezember 2020:

SalzgitterSalzgitter (ots)

Salzgitter: ohne Versicherung mit dem E-Roller unterwegs

Donnerstag, 10.12.2020, gegen 20:00 Uhr

Einer Streife der Polizei Salzgitter fiel am Donnerstagabend in der Margeritenstraße der Fahrer eines Elektrorollers auf, da sich an dem Roller kein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen befand. Bei der anschließenden Kontrolle des 23-jähriger Fahrers bestätigte sich der Verdacht, dass das Fahrzeug ohne Versicherungsschutz im öffentlichen Straßenverkehr geführt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Salzgitter Bad: Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW

Donnerstag, 10.12.2020, gegen 15:30 Uhr

Am Donnerstagnachmittag ereignet sich in der Straße Gittertor, Ecke Tillystraße, ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah eine 63-jährige Autofahrerin aus Salzgitter beim Linksabbiegen das entgegenkommende, bevorrechtigte Auto einer 22-jährigen Fahrerin. Durch die Kollision wird zudem noch ein weiteres Auto beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro.

