POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 11. Dezember 2020:

Wolfenbüttel: Diebstahl aus Handtasche

Mittwoch, 09.12.2020, gegen 12:30 Uhr

Einer 71-jährigen Seniorin wurde am Mittwochmittag während des Einkaufs in einem Einkaufzentrum am Neuen Weg aus der getragenen Handtasche die Geldbörse entwendet. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch diverse persönliche Papiere. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Flöthe: Werkzeugdiebstahl

Mittwoch, 09.12.2020, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 10.12.2020, 06:20 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Werkzeugkiste auf und entwendeten hieraus Werkzeug im Wert von rund 4000 Euro. Die Werkzeugkiste war fest auf der Ladefläche eines Transporters montiert. Der Transporter war auf einem Parkplatz eines Hotels in Flöthe, Lindenstraße, zum Parken abgestellt. Hinweise: 05331 / 933-0

Cremlingen: Seitenscheibe eines Transporters eingeschlagen

Mittwoch, 09.12.2020, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 10.12.2020, 06:30 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlugen bislang nicht ermittelte Täter die Seitescheibe eines auf einem Betriebsgelände in der Straße Im Moorbusche in Cremlingen abgestellten VW Transportes ein. Aus dem Fahrzeug wurde ein vorgefundener Hammer und eine Jacke entnommen. Diese Gegenstände konnten später auf dem Betriebsgelände wieder aufgefunden werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise: 05331 / 933-0.

Evessen: Einbruch und Gelddiebstahl

Mittwoch, 09.12.2020, 23:00 Uhr, bis Donnerstag, 10.12.2020, 07:15 Uhr

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf bislang ungeklärte Art in die Verkaufsräume eines Geschäftes in Dorfstraße in Evessen. Aus der Kasse wurde vorgefundenes Bargeld entwendet. Der Schaden beträgt rund 200 Euro. In direktem Zusammenhang dürfte vermutlich auch der Einbruch in einen Kiosk in der Dorfstraße stehen. Hier gelangten der oder die Täter im gleichen tatzeitraum nach Aufhebeln einer Tür in die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schladen: Schaukästen zerstört

Donnerstag, 10.12.2020

Am Donnerstag, 10.12.2020, zerstörte ein bislang unbekannter Täter auf ungeklärte Weise die Scheiben von sechs Schaukästen. Die Schaukästen dienen der Mitteilung von öffentlichen Bekanntmachungen und sind in der Bahnhofstraße in Schladen aufgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, eine leicht verletzte Autofahrerin

Donnerstag, 10.12.2020, gegen 12:05 Uhr

Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah ein 29-jähriger Autofahrer beim Fahren aus einer Parklücke in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße das bevorrechtigte Auto einer 31-jährigen Fahrerin. Durch die Kollision verletzte sich die 31-Jährige leicht und wurde mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht werden. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro, ein Auto musste abgeschleppt werden.

