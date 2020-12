Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.12.2020.

PeinePeine (ots)

Einbrüche in Schulen.

Vechelde, Berliner Straße, 08.12.2020, 17:00 Uhr-09.12.2020, 06.00 Uhr.

Vechelde, Köchinger Straße, 08.12.2020, 17:00 Uhr-09.12.2020, 06:20 Uhr.

Unbekannte Täter verschafften sich nach Aufhebeln von Fenstern einen widerrechtlichen Zugang in die Schulen und durchsuchten im Tatverlauf zahlreiche Räume. Die Polizei ermittelt das Diebesgut. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 25.000 Euro.

Einbruch in ein Wohnhaus.

Hohenhameln, Harber, Kirchstraße, 07.12.2020, 15:00 Uhr-09.12.2020, 09:30 Uhr.

Den Tätern gelang nach Aufhebeln eines Fensters ein Zutritt in das Wohnhaus. Hier durchwühlten sie zahlreiche Räume. Die Polizei ermittelt das Diebesgut. Der derzeitige Schaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter 05341/18970.

Täter scheiterten bei ihrem Einbruch.

Vechelde, Egerländer Straße, 09.12.2020, 08:00-18:40 Uhr.

Die Täter hatten vergeblich versucht, zwei Fenster und eine Zugangstür aufzuhebeln. Ihnen gelang es nicht, sich einen Zutritt in das Haus zu verschaffen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter 05341/18970.

Unfallverursachser war alkoholisiert.

Wendeburg, Peiner Straße, 09.12.2020, 18:20 Uhr.

Ein 73-jähriger Fahrer eines Pkw fuhr auf der Peiner Straße in Richtung Braunschweiger Straße und stieß in der Vorbeifahrt gegen den am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw einer 37-jährigen Frau. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, es entstand ein Schaden von mindestens 6.500 Euro.

Der Verursacher stand unter dem Einfluss von Alkohol. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Matthias Pintak

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell