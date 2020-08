Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall mit Rettungswagen in Wuppertal-Barmen

Wuppertal (ots)

Gestern (24.08.2020), gegen 12:50 Uhr, kam es in Wuppertal-Barmen zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Rettungswagens. Der 33-jährige Fahrer eines Rettungswagens fuhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Signalhorn in den Kreuzungsbereich der Carnaper Straße zur Schützenstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda eines 51-Jährigen. Ein 30-jähriger Sanitäter, der sich im Transportraum des Rettungswagens mit der Versorgung eines Patienten beschäftigte, erlitt eine leichte Verletzung. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. (sw)

