Polizei Wuppertal

POL-W: W - Raub auf der Wielandstraße

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Zu einem Raub kam es am 22.08.2020, gegen 14:45 Uhr, auf der Wielandstraße. Ein 16-jähriger Wuppertaler wurde an der Ecke Wielandstraße und Hombüchel von einem unbekannten Mann angesprochen. Der Unbekannte forderte das Handy des Jugendlichen und verlieh seiner Forderung mit einem gezogenen Messer Nachdruck. Nachdem er das Mobiltelefon an sich genommen hatte, flüchtete der Mann in Richtung Rolandstraße. Das Opfer wurde nicht verletzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - Männlich - Circa 18-20 Jahre alt - Circa 1,80m - 1,85m groß - Grauer Jogginganzug mit Kapuzenoberteil - Baseballkappe - Helle Haut Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 0202 / 284 - 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

