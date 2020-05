Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Bienenhaus aufgebrochen.

Lippe (ots)

Am Mittwoch entdeckte ein Zeuge, dass Unbekannte ein Bienenhaus mit drei Bienenvölkern an einer Obstwiese in der Breitenheider Straße aufgebrochen haben. Die Täter öffneten die sogenannten Bienenbeuten und verstopften eins der Einfluglöcher, weshalb zahlreiche Tiere verstarben. Gestohlen wurden ein Kanister mit Winterfutter und ein Smoker. Hinweise zur Tat, die sich zwischen dem 20. und 27. Mai 2020 ereignet haben muss, übermitteln Sie bitte dem Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer 05222 98180.

