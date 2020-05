Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Zusammenstoß beim Abbiegen.

Gestern Abend gegen 22 Uhr stieß ein PKW beim Abbiegen vom Entruper Weg in die Leuchte gegen den Hundeanhänger einer Radfahrerin. Die Radlerin wollte ihrerseits von der Leuchte nach rechts auf den Radweg am Entruper Weg einbiegen, als der rote Seat ihren Anhänger touchierte. Der Hundeanhänger kippte und wurde leicht beschädigt. Die 29-jährige Radfahrerin konnte ein Sturz verhindern und blieb unverletzt. Der Seat fuhr auf der Straße "Leuchte" davon. Hinweise auf den Wagen nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 98180 entgegen.

