Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Jugendliche beleidigt und geschlagen

Stuttgart - Vaihingen (ots)

Drei bislang unbekannte Mädchen haben am gestrigen Sonntagnachmittag (31.01.2021) eine 14-Jährige am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen beleidigt und geschlagen. Gegen 15:30 Uhr kam es im Zug Richtung Herrenberg offenbar zu verbalen Streitigkeiten zwischen den mutmaßlichen Täterinnen und zwei 14- und 15 Jahre alten Mädchen, die sich offenbar nach deren Ausstieg am Vaihinger Bahnhof fortsetzten. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung sollen die drei Unbekannten die beiden Jugendlichen auf dem Bahnsteig zunächst beleidigt und kurz darauf die 14-Jährige gemeinschaftlich mit einem Kopfstoß und Faustschlägen angegriffen haben. Die von Zeugen alarmierten Streifen der Bundespolizei konnten die nach der Tat geflüchtete Jugendgruppe im Rahmen einer Fahndung nicht mehr antreffen. Die Geschädigte blieb augenscheinlich unverletzt. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Bundespolizei nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

