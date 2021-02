Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Auseinandersetzung zugeschlagen

Heilbronn (ots)

Ein 33 Jahre alter Mann hat am gestrigen Montagabend (01.02.2021) gegen 17:15 Uhr infolge eines Streits einen 36-Jährigen am Heilbronner Hauptbahnhof niedergeschlagen und verletzt. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache gerieten zunächst zwei 36- und 41 Jahre alte türkische Staatsangehörige mit dem 33-jährigen Kosovaren auf dem Bahnsteig in eine verbale Auseinandersetzung. Als das Duo den mit über 2,5 Promille Alkoholisierten beleidigt und bedrängt haben soll, schlug der 33-Jährige mehrfach mit der Faust in das Gesicht des 36-Jährigen, wovon dieser zu Boden fiel und dabei mit dem Hinterkopf am Bahnsteig aufschlug. Eine von Zeugen alarmierte Streife des Bundespolizeireviers Heilbronn trennte die Personen noch vor Ort und informierte umgehend Rettungskräfte, die den aus der Nase blutenden Geschädigten für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbrachten. Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell