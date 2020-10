Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl eines Mercedes-Sprinter- Täter nehmen Werkzeug mit

Herford (ots)

(sls) Am Donnerstagmorgen (22.10.) wurden Polizeibeamte zu einem Diebstahl an der Straße "Auf der Heide" in Herringhausen gerufen. Der Nutzer eines weißen Mercedes Sprinter hatte diesen am Mittwochabend gegen 23.00 Uhr gegenüber der Hausnummer 16 in einer dortigen Parkbucht abgestellt. Gegen 08.50 Uhr stellte er am Morgen fest, dass unbekannte Täter den Sprinter vom Abstellort entwendeten. Im Fahrzeug befanden sich noch mehrere hochwertige Werkzeuge der Fa. Hilti, sowie ein Baustellenradio. Zeugen, denen das auffällige weißen Fahrzeug mit mehreren schwarz/grüne Logos der Firma Dralle und dem amtlichen Kennzeichen BI-DA 2010 auffällt, melden sich bitte unter der Telefonnummer 05221-8880.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell