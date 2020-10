Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall beim Überqueren der Fahrbahn- Sturz auf die Fahrbahn

Bünde (ots)

(sls) In Bünde kam es Mittwochnachmittag (21.10.) zu einem Verkehrsunfall auf der Borriestraße, bei dem die Mutter zweier Kinder leicht verletzt wurde. Die 30-Jährige befand sich mit ihren zwei Kindern im Alter von 6 Jahren und 9 Jahren auf dem Gehweg an der Borriestraße und beabsichtigte diese zu überqueren. Nachdem sie am Fahrbandrand auf den fließenden Verkehr achteten, rannte einer der Kinder plötzlich auf die Straße. Bei dem Versuch, ein Zusammenstoß mit dem loslaufenden Kind und einem herannahenden Mitsubishi eines 87-Järhigen aus Bünde zu verhindern, kam die 30-Jährige ins Stolpern und stürzte auf die Fahrbahn. In wie weit es zu einer Touchierung mit dem PKW kam oder sich die Bünderin nur durch den Sturz am Fuß verletzte ist Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats. Beide Kinder erlitten einen leichten Schock durch das Unfallgeschehen und wurde mit der Mutter zur ärztlichen Überprüfung ins Bünder Krankenhaus gebracht.

