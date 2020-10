Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sprinter entwendet- Küchenelemente im Laderaum

Enger (ots)

(sls) In der Nacht zu Mittwoch (21.10.) wurde an der Augustastraße in Enger ein Mercedes Sprinter komplett entwendet. Der Inhaber hatte das weiße Fahrzeug am Dienstagabend gegenüber der Hausnummer 25 auf einem dortigen Parkstreifen gegen 18.30 Uhr abgestellt. In der Zeit bis Mittwochmorgen um 05.30 Uhr entwendeten unbekannter Täter auf bislang unbekannte Art und Weise vom Abstellort. Im Laderaum des Sprinters befanden sich Bauelemente für eine Küche und die dazugehörenden Elektrogeräte in einem Wert von ca. 6.000 Euro. Der Sprinter war mit dem Aufdruck der Firma "Grawe Küchendesign" und drei auffälligen roten Balken versehen, die im Bereich des hinteren Radlaufes von oben nach unten verlaufen. Auf dem Heck des Sprinters befindet sich ein auffälliger Werbeslogan - "Die besten Partys enden in der Küche". Die Polizei Herford bittet Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder auch Verbleib des Sprinters machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

