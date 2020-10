Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall mit Folgen- Mängel an Reifen festgestellt

Bünde (ots)

(sls) Am späten Mittwochnachmittag wurden Polizeibeamte zu einem Verkehrsunfall an der Engerstraße in Bünde gerufen. Die Unfallermittlungen vor Ort ergaben, dass gegen 17.15 Uhr ein 43-Jähriger aus Bünde mit seinem schwarzen Nissan die Engerstraße in Richtung Bünde. In Höhe der Ausfahrt eines Einkaufsmarktes musste er verkehrsbedingt halten. Zu diesem Zeitpunkt befand sich hinter dem Nissan der Fahrer einen blauen Fiesta. Der 27-Jährige aus Bielefeld übersah den Haltevorgang des Bünders und fuhr auf den Nissan hinten auf. Es entstand ein geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten erhebliche Mängel an den Vorderreifen des Forda Fiesta fest. Diese waren so stark abgefahren, dass die Profiltiefe mangelhaft war. In wie weit der Mangel ursächlich für das Auffahren war, muss bei den weiteren Ermittlungen noch geklärt werden. Eine Überprüfung ergab weiterhin, dass für den Ford auch kein aktueller Versicherungsschutz mehr bestand, so dass dem 27-Jährigen noch eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz droht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell