Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Hückelhoven (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag (6. Oktober), gegen 14.40 Uhr, auf der Parkhofstraße ereignete, sucht die Polizei den beteiligten Fahrradfahrer. Eine 30-jährige Frau aus Hückelhoven fuhr mit ihrem Pkw auf der Parkhofstraße aus Richtung Haagstraße kommend in Richtung Martin-Luther-Straße. Als sie verkehrsbedingt halten musste, bemerkte sie einen Fahrradfahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war. Dabei fuhr er rechtsseitig an den wartenden Pkw vorbei. Sie konnte beobachten, dass der Mann ohne erkennbaren Grund mit seinem Rad zu Boden stürzte und dabei gegen ein am Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug prallte. Nach dem Sturz stand der Unbekannte wieder auf und besah sich den Schaden am parkenden Pkw. Als die Unfallzeugin ihr Fahrzeug einige Meter weiter abgestellt hatte und zum Unfallort zurückgehen wollte, fuhr der Radfahrer an ihr vorbei und entfernte sich in Richtung Martin-Luther-Straße, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten war auch die Halterin des parkenden Fahrzeugs eingetroffen. Die Beamten nahmen den Verkehrsunfall auf.

Der flüchtige Radfahrer war zirka 25 bis 30 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß und schlank. Er hatte hellblonde bis rötliche Haare und einen ebensolchen Dreitagebart. Zudem trug er einen Rucksack bei sich und war mit einem Mountainbike unterwegs.

Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei den Fahrradfahrer sowie weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Mannes machen können. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

