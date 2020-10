Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Motorrollers

Wegberg (ots)

Unbekannte entwendeten an der Straße An der Gracht, in der Zeit zwischen Mittwoch (30. September) und Sonntag (4. Oktober), einen grünen Motorroller der Marke Honda. Das Zweirad war mit Versicherungskennzeichen ausgestattet.

