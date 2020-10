Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Angelruten aus einer Garage gestohlen

Erkelenz-Granterath (ots)

Am Birker Weg brachen unbekannte Personen, in der Zeit zwischen dem 25. September und dem 3. Oktober, in eine Garage ein. Daraus stahlen sie eine grüne Tasche mit fünf Angelruten sowie einen schwarzen Angelkoffer samt Zubehör.

