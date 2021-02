Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz Autofahrer prallt auf vorausfahrendes Auto (04.02.2021)

Konstanz (ots)

Sachschaden von über 25.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in der Europastraße. Eine 43-jährige Fahrerin eines Opel fuhr von der Schweiz kommend auf der rechten Fahrspur und bremste an der Kreuzung der Gartenstraße abrupt ab, als die Ampel von grün auf gelb sprang. Ein nachfolgender 27-jähriger Lkw-Fahrer kam trotz eingeleiteter Vollbremsung nicht rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf das Fahrzeugheck des Opels auf. Bei dem Aufprall wurde die Frau leicht verletzt. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden.

