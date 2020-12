Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken-Nieukerk - Eine Person bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Blutprobe beim Verursacher entnommen

KerkenKerken (ots)

Am Freitag, 04.12.20, ereignete sich gegen 17:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Klever Straße / Sevelener Straße. Ein 48-jähriger Fahrzeugführer aus Kempen befuhr mit seinem Pkw Ford die Klever Straße in Fahrtrichtung Geldern. An der Kreuzung bremste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt ab. Eine hinter ihm befindliche 39-Jährige aus Geldern bremst daraufhin benefalls ihren Smart ab. Ein hinter ihr fahrender 31-jähriger aus Kempen bemerkte dies offensichtlich zu spät und stieß mit seinem Pkw Fiat Kastenwagen gegen das Heck des Smart. Durch die Wuscht des Aufpralls stieß der Smart mit der Front gegen das Heck des Fiat. Die 39-Jährige wurde schwer verletzt aus dem Fahrzeug geborgen, wobei das Dach des Pkw aufgeschnitten werden musste. Alle drei Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Da der 31-jährige Fahrzeugführer augenscheinlich unter Alkoholeinfluß stand, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Örtlichkeit gesperrt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

