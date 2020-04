Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfallflucht unter Alkohol

Dank eines Zeugen war der Verantwortliche eines Unfalles am Mittwoch in Heidenheim schnell ermittelt.

Ulm (ots)

Kurz vor 18 Uhr fuhr eine 36-jährige mit ihrem Opel in der Würzburger Straße. An der Kreuzung zur B466 wollte sie nach links abbiegen. Die Ampel zeigte rot und sie musste halten. Ein 29-jähriger BMW-Fahrer übersah das wartenden Auto. Er fuhr dem Opel in das Heck und schob in mehrere Meter vor sich her. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und den BMW zunächst mit seinem Auto verfolgt. Seine Beifahrerin notierte sich das Kennzeichen. Sie informierten die Polizei. Der Verursacher war schnell ermittelt. Die Polizisten trafen den Fahrer an seiner Wohnanschrift an. Die Beamten rochen bei dem Mann Alkohol. Ein Test bestätigte, dass der 29-Jährige deutlich alkoholisiert war. Er musste eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten. Die Opel-Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei lobt das Verhalten der aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden. Wer einen Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet, kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass der Besitzer des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

