Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Mit Moped gestürzt

Leicht verletzt wurde ein 17-Jähriger am Mittwoch bei Ebersbach.

Ulm (ots)

Kurz vor 16 Uhr fuhr der Jugendliche mit seinem Kraftrad von Bünzwangen in Richtung Ebersbach. Beim Ortseingang passte der 17-Jährige nicht auf. Er kam mit dem Rad gegen den Bordstein. Die Yamaha schlingerte und prallte gegen eine Verkehrsinsel. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Fahrer. Er musste sich in einer Klinik behandeln lassen, bevor er wieder nach Hause konnte. Den Schaden am Krad schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro.

Die Polizei rät zu ständiger Aufmerksamkeit. Insbesondere Motorradfahrer müssen nicht nur auf sich, sondern auch auf die anderen aufpassen. Denn angesichts ihrer schmalen Silhouette werden sie oft von anderen übersehen. Allen anderen rät die Polizei, lieber einmal mehr zu schauen als einmal zu wenig. Damit alle sicher ankommen.

