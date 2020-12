Kreispolizeibehörde Kleve

Am Samstag, 05.12.20, ereignete sich gegen 07:00 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung Dorfstraße / Michelsdick. Ein 52-jähriger Fahrzeugführer aus Kleve befuhr mit seinem Pkw Fiat die Dorfstraße in Richtung Wissel. In Höhe der Einmündung parkte rechtsseitig ein Pkw Hyundai einer 29-jährigen aus Kalkar. Da dem Klever ein Fahrzeug entgegen kam, wartete er verkehrsbedingt, zur Fahrbahnmitte versetzt, hinter dem Pkw. Ein 36-jähriger aus Kalkar, der mit seinem als Lkw zugelassenen Peugeot, die Dorfstraße in Richtung Kalkar befuhr, touchierte den Fiat im vorderen linken Bereich, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat gegen den geparkten Hyundai geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Der schwerverletzte 36-Jährige wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Da es Hinweise gab, dass der Kalkarer mit zu hoher Geschwindigkeit gefahren sein könnte, wurde der Peugeot sichergestellt. Der nicht mehr fahrbereite Fiat wurde abgeschleppt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

