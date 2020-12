Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Diebstahl von Kfz

VW Transporter mit Weseler Kennzeichen gestohlen

Kerken-NieukerkKerken-Nieukerk (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (4. Dezember 2020) entwendeten unbekannte Täter einen weißen VW Transporter, der auf einem Parkplatz an der Einmündung Krefelder Straße / Zur Blaufärberei abgestellt war. Das dreizehn Jahre alte Fahrzeug trägt das Kennzeichen WES-D3694. Dem VW fehlte nach einem Unfall die Heckverkleidung, das Heck wurde auffällig mit Spachtelmasse repariert. In dem Wagen befanden sich zur Tatzeit zwei Leitern und verschiedenes Werkzeug. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder zum Verbleib des VW bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

