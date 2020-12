Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve-Verkehrsinformation/ Verkehrsstörungen am Samstag (05. Dezember 2020) aufgrund von Traktor-Korsos

Kreis KleveKreis Kleve (ots)

Im gesamten Kreisgebiet kann es am Samstag (05. Dezember 2020) zwischen 16.30 Uhr und 21.30 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Grund dafür sind hell erleuchtete Traktoren, die sich versammeln, um gemäß des eigenen Mottos "Ein Funken Hoffnung" zu überbringen. Zwei Traktor-Korsos machen sich aus dem Nord- und dem Südkreis auf den Weg zu den unterschiedlichsten Punkten, so z.B. an Kinderheimen, Altenheimen und Krankenhäusern vorbei. Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer*innen um ihr Verständnis, wenn es auf einigen Straßen zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann. (as)

