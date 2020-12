Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau- Einbruch/ Täter brechen in Einfamilienhaus ein

Bedburg-HauBedburg-Hau (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (03. Dezember 2020) gewaltsam in ein Einfamilienhaus am Cranenkamp ein. Die Unbekannten kamen durch den Garten an der Rückseite des Hauses zur Terrasse. Dort schoben sie die Außenjalousie der Terrassentür hoch, um diese anschließend aufzuhebeln. Im Inneren wurde nichts durchwühlt oder entwendet, so dass die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung flüchteten. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

