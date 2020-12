Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Wohnungseinbruch

Täter machen keine Beute

GochGoch (ots)

Am Donnerstag (3. Dezember 2020) brachen unbekannte Täter die Tür zu einer Wohnung in einer Einrichtung für betreutes Wohnen an der Adolf-Kolping-Straße auf. Beute machten sie allerdings keine. Die Bewohnerin einer anderen Wohnung auf der gleichen Etage hörte gegen 16:00 Uhr auf dem Hausflur Geräusche und sah einen ihr unbekannten Mann. Sie beschreibt ihn als ca. 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80m groß. Der Mann trug dunkle Kleidung und eine Kappe, sowie eine Mund-Nase-Bedeckung. Weitere Zeugenhinweise werden unter 02823 1080 von der Kripo Goch entgegengenommen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell