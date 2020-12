Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zeugen nach Sturz einer Radfahrerin gesucht

Kleve-KellenKleve-Kellen (ots)

Am Mittwoch (2. Dezember 2020) gegen 13:30 Uhr war in Kellen eine 45-jährige Radfahrerin gemeinsam mit ihrem ebenfalls radelnden Sohn auf dem Radweg der Emmericher Straße in Richtung Wiesenstraße unterwegs. An der Zufahrt eines Discount-Warenhandels habe ein blauer Wagen - ein VW BUS oder ähnliches - mit Klever Kennzeichen gestanden, wobei sich der PKW laut Angabe der 45-Jährigen mit der Front schon auf dem Radweg befand. Am Steuer saß demnach eine ältere Dame mit kinnlangen, grauen oder weißen Haaren. Dahinter wartete noch ein anderer PKW. Als die 45-Jährige Radfahrerin den Bus passierte, stürzte sie und verletzte sich am Knie. Zu einer Berührung zwischen der Radfahrerin und dem Wagen kam es nicht. Die Polizei sucht nun Zeugen des Sturzes und bittet unter Hinweise unter 02821 5040. (cs)

