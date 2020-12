Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau- Einbruch in Elektrogeschäft/ Polizei ermittelt zwei Täter

Bedburg-HauBedburg-Hau (ots)

Durch eine Sicherheitsfirma wurde die Polizei am Donnerstag (03. Dezember 2020) gegen 01.30 Uhr über zwei unbekannte Personen auf dem Gelände eines Elektrobetriebs an der Klompstraße informiert. Als die Beamten an der besagten Firma ankamen, sahen sie eine dunkel gekleidete Person, welche im Schutz der Dunkelheit zu Fuß über ein angrenzendes Feld in Richtung Hasselt flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen sowie die Durchsuchung des Betriebs zum Auffinden des zweiten Täters verliefen zunächst erfolglos. An dem Zaun, der das Firmengelände umgibt, konnten die Polizisten zum Abtransport bereit gelegte Stromkabel und einen Rucksack feststellten. Weiterhin standen auf einem Fußweg, der von der Sommerlandstraße zum rückwärtigen Teil des Betriebes führt, zwei nicht abgeschlossene Fahrräder eines mit einer Karre. Noch in der Nacht konnten die Beamten einen Täter an seiner Wohnanschrift im Stadtgebiet Kleve festnehmen. In den frühen Morgenstunden wurde dann durch die Kriminalpolizei der zweite Täter ermittelt. Gegen beide Tatverdächtige wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Festgenommene konnte nach den polizeilichen Ermittlungen wieder entlassen werden. (as)

