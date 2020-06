POL-IZ: 200619.2 Sankt Michaelisdonn: Mofafahrer nach Unfall verletzt

Polizeidirektion Itzehoe

Am frühen Morgen ist ein Jugendlicher in Sankt Michaelisdonn aus ungeklärter Ursache auf ein parkendes Fahrzeug aufgefahren. Der junge Mann zog sich dabei Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.

Kurz nach 04.00 Uhr war der 17-Jährige auf einem Leichtkraftrad auf der Johannssenstraße in Richtung Burger Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 20 prallte er aus nicht erkennbarem Grund gegen ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto. Bei dem Unglück verletzte sich der Dithmarscher am Kopf - ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Ein Abschleppunternehmen barg das Zweirad.

