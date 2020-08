Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunkener Randalierer in Polizeigewahrsam genommen

53919 Weilerswist (ots)

Am späten Samstagband (23.20 Uhr) wurde die Polizei durch Geschädigte auf einen Randalierer im Bereich der Parkallee aufmerksam. Bei deren Eintreffen konnten die Polizisten einen 44- Jährigen aus Steinhagen als Verursacher feststellen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann an insgesamt sechs Häusern die Fenster- Jalousien beschädigt hatte. Aufgrund des starken Alkoholgenusses wurde der 44- Jährige zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell