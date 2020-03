Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Um 05:38 Uhr kollidierte heute früh ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode mit einem Wildschwein, als er zwischen Rommerode und Laudenbach unterwegs war. Das Wildschwein lief anschließend in den angrenzenden Wald; am Pkw entstand Sachschaden.

4500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Abend, um 21:08 Uhr, in Hessisch Lichtenau ereignet hat. Zur Unfallzeit befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau die Günsteröder Straße in Richtung Sälzer Straße. Beim Einbiegen in die Sälzer Straße übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 58-Jährigen aus Hessisch Lichtenau, der auf der Sälzer Straße in Richtung Himmelsbergstraße unterwegs war. Durch den Aufprall kam der Pkw des 58-Jährigen von der Fahrbahn ab und prallte noch gegen ein Verkehrsschild. Der 58-Jährige wurde zudem leicht verletzt.

Um 16:33 Uhr befuhr ein 27-Jähriger aus Wanfried die B 250 in Richtung Altenburschla. Dabei scherte er hinter einem vorausfahrenden Auto nach links aus, um zu schauen, ob ein Fahrzeug entgegenkommt. Da dies in der Tat der Fall war, zog er seinen Pkw wieder nach rechts, wobei es trotzdem zur Berührung der Fahrzeuge mit den Außenspiegeln kam. Der entgegenkommende Pkw wurde von einem 35-Jährigen aus Treffurt gefahren. Da sich in dem Auto noch ein Säugling befand, wurde dieser vorsichtshalber zur Untersuchung in das Klinikum Werra-Meißner gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 400 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

