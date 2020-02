Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Polizeiliche Einsätze anlässlich Umzug in Herdorf

Herdorf (ots)

Am Abend des Rosenmontags musste die Polizei Betzdorf mehrfach Einsätze anlässlich der Karnevalveranstaltung in Herdorf wahrnehmen.

Gegen 22:00 Uhr wurde eine 25-jährige von der Security aus einer Gaststätte am Markplatz verwiesen. Die Frau gab an geschubst worden zu sein und erstatte Anzeige wegen Körperverletzung.

Gegen 22:30 Uhr wurde eine randalierende weibliche Person in der Hauptstraße in Höhe Volksbank gemeldet. Die 25-Jährige war erheblich alkoholisiert und lief immer wieder auf die Straße. Die eingesetzten Polizeibeamten konnte die Frau beruhigen. Sie wurde über den Rettungsdienst der Ausnüchterung zugeführt. Ein Atemalkoholtest bei der Frau hatte einen Wert von fast 2 Promille ergeben.

Gegen 23:00 Uhr kam es zu einer Schlägerei im Bereich des Festzeltes in der Schneiderstraße. Ein 26-Jähriger traf zufällig auf zwei junge Männer, die er von einer körperlichen Auseinandersetzung in der Vergangenheit kannte. Der 18-Jährige Kontrahent habe sofort auf den 26-Jährigen eingeschlagen. In die Schlägerei mischte sich dann noch die 23-Jährige Schwester des 26-Jährigen und der 19-Jährige Begleiter des 18-Jährigen ein. Es wurde ein Strafverfahren wegen wechselseitig begangener Körperverletzung aufgenommen. Den Beteiligten wurden Platzverweise erteilt.

Gegen 00:04 Uhr kam es zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 25-Jährigen im Bereich des Festzeltes in der Schneiderstraße. Der Geschädigte war im Zelt in eine Gruppe von 10 Personen geraten. Von einer Person sei er aufgefordert worden, vor das Zelt zu gehen. Dort wartete die Gruppe auf den Mann. Der Geschädigte sei von einer Person geschlagen worden, während andere Personen ihn festhielten. Der Schläger sei ca. 20-25 Jahre alt gewesen und vermutlich russischer Herkunft. Er trug eine schwarze Jacke und dunkle Jeans. Der Geschädigte musste sich zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Zeugen werden gebeten sich unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf zu wenden.

Ein 21-Jähriger leistete gegen 01:15 Uhr massiven Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Er wurde ins Gewahrsam der Polizei Betzdorf verbracht und muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Widerstand und tätlichen Angriff auf Polizeibeamte verantworten. Der 21-Jährige war von der Security aus dem Zelt verwiesen worden. Der junge Mann hatte bereits im Zelt Ärger gemacht, so dass ihm Hausverbot erteilt wurde. Bei der Identitätsfeststellung durch die Polizei kam es dann zu den Widerstandhandlungen. Letztendlich wurden dem 21-Jährigen die Festnahme erklärt. Bei der Festnahme trat der Mann nach den Polizeibeamten. Ein Polizeibeamter wurde hierdurch leicht verletzt. Dem stark alkoholisierten Mann wurde ein Blutprobe entnommen. Die Nacht durfte er in einer Zelle der Polizei verbringen.

