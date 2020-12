Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Einbruch

Täter erbeuten Uhren und Schmuck

Kerken-StendenKerken-Stenden (ots)

Am Mittwoch (2. Dezember 2020) tagsüber zwischen 10:30 und 18:00 Uhr brachen unbekannte die Eingangstür zu einem Wohnhaus an der Straße Eilder Dyck auf. Sie durchwühlten mehrere Räume nach Diebesgut und entwendeten hochwertige Uhren und andere Schmuckstücke. Anschließend flüchteten die Täter offenbar durch den Wintergarten des Hauses in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 erbeten. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell