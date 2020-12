Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Anruf von falschen Polizeibeamten

Betrug fällt durch Nachfragen der Bankangestellten auf

KleveKleve (ots)

Am Dienstag (01.12.2020) erhielt ein Ehepaar (87 und 89 Jahre) aus Kleve einen Anruf eines Betrügers. Der angebliche BKA-Beamte erzählte den Senioren, dass in der Nähe Einbrecher festgenommen worden seien. Im Notizbuch der Einbrecher habe die Adresse des Ehepaars gestanden. Drei der Einbrecher seien jedoch auf der Flucht und man befürchte, dass die Senioren das nächste Ziel der Täter seien. Mit dieser erfundenen Geschichte beginnen fast alle Anrufe der Betrugsmasche "Falscher Polizist".

Der Betrüger konnte das Ehepaar davon überzeugen, zur Bank zu fahren um einen Geldbetrag in Höhe von 40.000 Euro von ihrem Konto abzuheben. Glücklicherweise wurde der 87-Jährige Ehemann hellhörig als die Bankangestellten gezielt den Grund der Abhebung hinterfragten. Noch von der Bankfiliale aus verständigte man die Polizei.

Leider kommt es immer wieder zu derartigen Anrufen. Die Betrüger reden den Opfern ein, absolutes Stillschweigen über die Sache zu bewahren. Halten Sie sich auf keinen Fall daran! Reden Sie mit Verwandten oder Bekannten über verdächtige Anrufe, bevor es zu spät ist! Verständigen Sie die Polizei!

Polizeibeamte oder Boten holen NIEMALS Geld oder Wertsachen bei Ihnen ab, um es in Verwahrung zu nehmen!

Hier noch einmal die Verhaltenshinweise der Polizei, die bei solchen Anrufen dringend zu beachten sind: - Bei einem Anruf der Polizei erscheint NIE die Notrufnummer 110 in Ihrem Telefondisplay. - Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamter oder -beamtin aus, lassen Sie sich den Namen nennen und rufen Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Fragen Sie nach, ob es diese Person bei der Behörde gibt und wie Sie sie erreichen können. - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. - Übergeben Sie unbekannten Personen NIEMALS Geld oder Wertsachen, auch nicht Boten oder angeblichen Mitarbeitern der Polizei, der Staatsanwaltschaft, vom Gericht oder Geldinstituten. - Wenn Sie solch einen Anruf bekommen haben, verständigen sofort die Polizei und Verwandte. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell