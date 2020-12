Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Verkehrsunfall

19-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Bedburg-Hau Till-MoylandBedburg-Hau Till-Moyland (ots)

Aus bisher noch ungeklärter Ursache verlor am Mittwoch (2. Dezember 2020) gegen kurz nach 19 Uhr ein 19-jähriger PKW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er auf der Kalkarer Straße (B57) in Richtung Kalkar unterwegs war. Kurz vor der Einmündung zum Horster Weg kam er mit seinem Volvo XC90 nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum am Straßenrand. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Wagen zurück auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Skoda Octavia eines 32-Jährigen aus Isselburg. Der 19-jährige Mann aus Kalkar wurde ein seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht, Lebensgefahr besteht inzwischen nicht mehr. Der polizeiliche Opferschutz kümmerte sich um die Angehörigen des jungen Mannes. Der 32-jährige Skoda-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und einen Schock. Er konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die B57 zwischen dem Kreisverkehr Bahnhofstraße/ Xantener Straße in Kalkar und der Berk'schen Straße in Bedburg-Hau komplett gesperrt. (cs)

