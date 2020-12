Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau

Bewohnerin sieht Täter aus Haus flüchten

Bedburg-HauBedburg-Hau (ots)

Durch Geräusche aus dem Hausflur geweckt wurde am frühen Mittwochmorgen (2. Dezember 2020) gegen 03:30 Uhr die Bewohnerin eines Hauses am Bonhoefferweg. Als sie vom Obergeschoss aus nach unten in den Flur schaute und durch ein "Hallo" auf sich aufmerksam machte, sah sie einen unbekannten Mann aus dem Haus flüchten. Dieser hatte sich zuvor offenbar über die Eingangstür Zutritt verschafft und eine Geldbörse aus einer Handtasche, die im Hausflur an der Garderobe hing, an sich genommen. Mit seiner Beute flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Die Bewohnerin beschreibt den Täter als etwa 30 bis 35 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,85m groß. Er hat eine schlanke Statur und ein südländisches Äußeres. Seine Haare waren am Hinterkopf kurz rasiert, am Oberkopf trug er längere Haare zu einem Zopf oder Dutt gebunden. Der Mann war komplett dunkel gekleidet und trug Handschuhe, vermutlich aus Leder. Zudem hatte er eine Umhängetasche bei sich. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

