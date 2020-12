Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum- Unfallflucht/ LKW verursacht erhebliche Straßenverschmutzung und flüchtet

IssumIssum (ots)

Ein unbekannter LKW-Fahrer kam am Montag (01. Dezember 2020) zwischen Mitternacht und 10.25 Uhr auf der Weseler Straße (B 58) hinter der Ortschaft Issum in Richtung Autobahn aus derzeit nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der unbekannte Fahrer fuhr über eine Gesamtstrecke von circa 60 m durch den Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Geh- und Radweg. Dabei beschädigte der Unbekannte mehrere Leitpfosten bevor er wieder zurück auf die Fahrbahn lenkte. Aufgrund des matschigen Erdreichs verteilte der Flüchtige eine nicht unerhebliche Menge an Erde auf der Fahrbahn und auf den Geh- und Radweg. Die Straße wurde gereinigt. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Fahrer und / oder zum flüchtigen LKW machen können. Sie sollen sich bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 melden. (as)

