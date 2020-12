Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Unfallflucht/ Fußgängerin von flüchtigen Radfahrer verletzt

GeldernGeldern (ots)

Am Montag (30. November 2020) gegen 07.45 Uhr kam es auf der Stauffenbergstraße in Höhe einer Fußgängerampel zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 47-jährigen Straelenerin und einem unbekannten Radfahrer. Der Radfahrer stieß gegen die 47-jährige Fußgängerin, die durch den Zusammenstoß zu Boden fiel und sich verletzte. Es kann lediglich gesagt werden, dass der Radfahrer ein junger Mann gewesen sein soll. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

