POL-ST: Lotte-Wersen, Verkehrsunfallflucht

In Lotte Wersen wurde in der Zeit von Samstag (03.10.) 16:00 Uhr bis (04.10.) 06:30 Uhr eine frisch angelegte Rasenfläche durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Die Örtlichkeit befindet sich vor einem Mehrfamilienhaus Am Bahnhof 7 im Ortskern von Lotte Wersen. Reifenspuren des verursachenden Fahrzeugs konnten im Erdreich festgestellt werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen die Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

