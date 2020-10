Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Imbiss

Steinfurt (ots)

Aus einem Imbiss an Münsterstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (03.10.2020) zwischen 01.30 Uhr und 09.00 Uhr eine Kasse mit Bargeld entwendet, diese geleert und in einem Hinterhof liegen lassen. Nach Sichtung der Spurenlage stellt sich der Tatablauf wie folgt dar: Die Unbekannten hebelten am Imbiss ein rückwärtig gelegenes Fenster auf, das sich unter einem Abdach befindet. Entsprechende Hebelspuren sind bei der Inspizierung des Tatorts durch die Polizei vorhanden. Auch andere Spuren weisen auf einen Einbruch hin. Die Täter nahmen die Kasse mit, entleerten sie und ließen sie in einem Hinterhof in der Nähe liegen. Dort wurde sie am darauffolgenden Morgen von einer Nachbarin gefunden, die die Kasse dem Imbiss zuordnen konnte. Die Polizei sucht nach den Unbekannten und bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

