Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Neun Fernseh-Geräte aus LKW gestohlen

Hamm-Rhynern (ots)

Unbekannte haben am 2. April zwischen 1 Uhr und 5.30 Uhr neun Flachbildfernseher von einem Sattelauflieger eines LKW gestohlen. Dieser war auf dem Rastplatz Rhynern Nord an der A2 geparkt. Die Täter schnitten an der rechten Seite des Aufliegers mehrere Halbkreise in die Plane und durchtrennten anschließend ein Drahtseil, das die Türscharniere der Hecktüren des Aufliegers sichert. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

