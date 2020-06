Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Lkw-Batterien gestohlen und Kraftstoff abgezapft

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich zwischen Freitagabend und Montagmorgen auf einem Betriebsgelände in der Ludwigshafener Straße an mehreren Lastwagen zu schaffen gemacht. Sie stahlen mindestens drei Doppelbatterien aus den Fahrzeugen und zapften aus den Lkw-Tanks eine bislang nicht bekannte Menge Diesel-Kraftstoff ab. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, denen am Wochenende Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell