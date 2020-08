Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Behördenübergreifende Kontrolle führt zur Schließung einer illegalen Spielhalle in Lollar- Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mittelhessen und der Stadt Lollar

Lollar: Behördenübergreifende Kontrollaktion deckt illegale Spielhalle auf

In einer gemeinsamen Kontrollaktion des Ordnungsamtes der Stadt Lollar und des Polizeipräsidiums Mittelhessen deckten Kontrolleure eine illegale Spielhalle in der Marburger Straße auf. Beamte beschlagnahmten insgesamt mehreren Spielautomaten, Internetterminals und verfügten die Schließung des Spielbetriebes in Lollar.

In enger Zusammenarbeit kontrollierten die Angestellten des Ordnungsamtes und Beamten der Kriminalpolizei am Dienstag (25. August) zwei Spielhallen im Ortskern Lollar. Es gab Hinweise darauf, dass in einem Gebäude in der Marburger Straße unmittelbar neben einer legal konzessionierten Spielhalle eine weitere, illegale Spielstätte betrieben wird. Dieser Verdacht bestätigte sich im Zuge der Kontrollmaßnahmen zweifelsfrei.

In der illegalen Spielstätte fanden sie mehrere Spielautomaten und Internetterminals mit Zugang zu Glückspielwebsites, Geldwechsel- und Auszahlungsautomaten, sowie Snackautomaten. Die vorgefundene Kombination an Glückspielgeräten ist laut geltender Verordnungen unzulässig.

Darüber hinaus entsprechen die Geldspielautomaten nicht den gesetzlichen Vorgaben. Sie waren weder von der PTB (Physikalisch-Technischen Bundesanstalt) zugelassen, noch TÜV-überprüft, noch steuerrechtlich angemeldet.

Da zudem keine Genehmigung der Stadt Lollar für den Betrieb einer Spielhalle als solche vorlag, wurden die Räumlichkeiten geschlossen und die Automaten allesamt sichergestellt.

Auf den Betreiber kommen wegen der Verstöße diverse Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie ein Ermittlungsverfahren wegen der Veranstaltung von illegalem Glückspiel zu.

Bei der Überprüfung der nebenan befindlichen Spielstätte konnten hingegen keine Verstöße festgestellt werden.

