Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Einbruch am Hasesee

Bramsche (ots)

Das Lager des Cafes am Hasesee war in der Nacht zu Dienstag das Ziel von Einbrechern. Die Täter hebelten ein Fenster des neben dem Cafe befindlichen Holzhütte auf und bedienten sich an den darin gelagerten Gegenständen. Letzendlich konnten die Täter unerkannt mit Alkoholika, Lebensmitteln und zwei Laubbläsern entkommen. Wer in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Hasesees bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Bramscher Polizei unter 05461/915300.

