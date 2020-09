Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Einbruch in Textil-Discounter

Quakenbrück (ots)

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen brachen Unbekannte in einen Textil-Discount an der Friedrichstraße ein. Der oder die unbekannten Täter überwanden zunächst die Einzäunung zum Hinterhof des Einkaufscenters. Im Anschluss wurde eine massive Fluchttür des Textilmarktes aufgehebelt und die Alarmanlage zerstört. Im Inneren wurden in Lager- und Aufenthaltsräumen zum Teil heftige Verwüstungen vorgenommen. Ein vorhandener Tresor wurde aufgebrochen, die Höhe der Beute kann noch nicht beziffert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05431/907760 oder 05439/9690.

