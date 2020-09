Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Kleinkind wurde schwer verletzt

Georgsmarienhütte (ots)

Am Montagabend kam es in der Graf-Ludolf-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein kleiner Junge schwer verletzt wurde. Ein Autofahrer bog gegen 18.35 Uhr auf ein Privatgrundstück ab und fuhr in der Zufahrt das 3-jährige Kind an. Der Junge erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

