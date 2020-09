Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Landkreis Osnabrück: Einbruchschutz- Infostände der Polizei auf Wochenmärkten

Osnabrück (ots)

Auch in diesem Jahr wird es wieder Infostände der Polizei auf Wochenmärkten zum Thema "Einbruchschutz" geben. Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Osnabrück und Handwerker der Kooperation "Aktion-Sicherheit-Wohnen" bieten dabei wieder viele Informationen rund um die Themen "Wie kann ich mein Haus gegen Einbrecher sichern?" und "Wachsamer Nachbar- lieber einmal mehr 110 wählen!". Die ersten beiden Infostände finden am 23.09.2020 in Bad Rothenfelde (von 09.30 Uhr bis 12.30 Uhr) am Brunnenplatz und in Bad Iburg (von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr) in der Schlossstraße statt. Weitere Termine in anderen Orten sind geplant und werden zeitnah in den Medien veröffentlicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell