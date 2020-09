Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Autofahrerin verletzt sich schwer

Glandorf (ots)

Am Montagabend ist es auf dem Kalberkamp zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich die alleinbeteiligte Autofahrerin schwer verletzt hat. Die 38-jährige Frau bog gegen 18.35 Uhr mit ihrem Geländewagen von der Straße Kleinen-Venne-Straße nach links in den Kalberkamp Richtung Kattenvenner Straße ab, kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Die Frau verletzte sich dabei schwer und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Da die Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ihr zur Feststellung der Verkehrstüchtigkeit eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein der Frau von der Polizei beschlagnahmt.

