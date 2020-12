Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Dieseldiebstahl

Täter zapfen Diesel aus LKW-Tank

IssumIssum (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen (3. Dezember 2020) gegen 02:45 Uhr zapften unbekannte Täter Diesel aus dem Tank eines LKW, der im Industriegebiet an der Straße Am Schankweiler in einer Parkbucht stand. Sie manipulierten an dem Schloss des Tankdeckels herum und entwendeten anschließend rund 200 Liter Diesel. Dann flüchteten die Täter. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

